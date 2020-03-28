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«Случаются частые ссоры»: MARUV призналась, что работать с мужем ей непросто

С Александром она уже вместе на протяжении восьми лет.

«Случаются частые ссоры»: MARUV призналась, что работать с мужем ей непросто
MARUV рассказала о своем муже/http://globallookpress.com/

Популярная украинская певица MARUV рассказала о своих взаимоотношениях с мужем. Вместе они на протяжении уже восьми лет и за это время сильно сблизились. Ее супруга зовут Александр, и он поддерживает яркую исполнительницу в ее творчестве.

По словам MARUV, их первая встреча произошла в караоке-клубе. С тех пор они не расставались. Сейчас мужчина является ее концертным директором. Как отметила звезда, часть творческих идей исходят от супруга. Причем в некоторых моментах они сходятся, в некоторых нет. Из-за этого порой возникают ссоры.

«Вместе работать сложно. Случаются частые споры по поводу некоторых моментов. К примеру, он на некоторые вещи смотрит со стороны бизнеса, а я — со стороны творчества. Возникают разногласия».

MARUV

В то же время звезда отметила, что у них всегда с Александром есть время на нежности. Все потому, что они очень много времени проводят вместе, сообщает «СтарХит».

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