«Родительская суббота»: Стриженова в платке-дутике и ультрамариновом пальто принесла цветы на могилу мамы

Екатерина Стриженова уже много лет работает на телевидении. Она не скрывает, что порой отправляется на съемки еще до рассвета, а домой может приходить ближе к ночи.

В кадре Екатерина всегда выглядит безупречно. Стилисты подбирают для нее образы. В свободное время артистка любит ходить в театр и проводить время с родными. У нее подрастает маленький внук Петя, с которым она часто гуляет.

26 февраля Стриженова решила почтить память родителей. Она отправилась на кладбище с цветами. Телеведущая появилась у могилы своей матери Валентины Токмань.

Она преподавала русский язык как иностранный, затем работала в Администрации Президента России. Ее не стало в 2020 году. Екатерина на фото предстала в платке-дутике черного цвета и ультрамариновом пальто. Она держала в руках цветы.

Напомним, что отец артистки Владимир Токмань умер, когда ей было восемь лет. Он был журналистом и писателем.

«Родительская суббота», — написала телеведущая.

Поклонники отметили, что разделяют ее печаль. многие тоже в этот день почтили память родных.

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