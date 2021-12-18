«Сколько радости»: Стриженова в трикотажном костюме с косынкой впервые сводила внука на хоккей

Телеведущая поделилась кадрами с матча Россия - Чехия. К ней на трибуну заглянул сам Олег Газманов.

Екатерина Стриженова является одной из самых известных телеведущих. Она также играет в театре. В свои 53 года Екатерина может похвастаться моложавым видом. Не только во время эфиров она демонстрирует женственные образы.

Во время выходов свет телеведущая чаще всего предстает в нарядах, которые создает ее сестра дизайнер Виктория Андреянова. А для прогулок она то и дело облачается в элегантные пальто.

После небольшого отпуска в Ялте Стриженова вернулась в Москву. На днях она вместе с мужем Александром сводила своего внука Петра на хоккей. Для такого случая телеведущая облачилась в трикотажный костюм с принтом в виде крабиков и цвета электрик.

Образ дополнил платок в таком же стиле и кроссовки. Внук артистки предстала в синем комбинезоне. Он с радостью танцевал с дедушкой во время перерыва.

«Сколько радости нам сегодня доставила наша любимая Сборная России — обыграли Чехию 5:2 , молодцы! А Петя Петрович впервые увидел хоккей на стадионе», — поделилась звезда.

Примечательно, что к ним на трибуну заглянул Олег Газманов. Он тоже приехал, чтобы посмотреть матч. Поклонники восхитились веселой компанией. Многие также отметили, что у Петра стильная бабушка.

«Веселая компания», «Газманов зажигает», «Какая вы красивая», «Екатерина, вы просто бесподобны», «Какой у вас крутой костюм», «Петя наблюдает за тем, как радуются взрослые», «Ну это мощно», — прокомментировали пост подписчики.

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