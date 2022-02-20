Современно и стильно: Стриженова в кожаном сарафане мидакси щегольнула в «Останкино»

Екатерина Стриженова большую часть жизни работает на телевидении. Она ведет несколько передач. Зрители видят ее в «Добром утре», а также в передаче «Время покажет».

Каждый раз она предстает в новых нарядах, которые для нее подбирают стилисты. В свои 53 года артистка может похвастаться стройной фигурой. Поэтому зачастую ей предлагают платья с открытыми ногами и приталенные костюмы.

Так как приближается весна, в образах Екатерины появляется все больше красок. Накануне она предстала в студии «Останкино» в розовой рубашке и кожаном сарафане мидакси цвета мокко с карманами.

Телеведущая встала, чтобы покрасоваться перед камерой. Наряд не только подчеркнул ее талию, но и стройные щиколотки. Стриженова собрала волосы в пучок, чтобы открыть изящную шею.

«Сарафан из экокожи», — отметила она.

Потом Екатерина примерила его с другой более пестрой блузкой. К слову, изделия из кожи стали хитом сезона. Валерия, Ани Лорак и другие артисты носят кожаные наряды.

Поклонники осыпали ведущую комплиментами. «Розовый вас освежает», «Очень классный сарафан», «Вам безумно идет», «Такие сочетания вкусные», «Красотища», «Как вам удается выглядеть так молодо?», «Это бесподобно», «Очень понравился наряд», — стали писать пользователи Сети.

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