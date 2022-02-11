Черная икра и море воздушных шаров: Мишель Серова с размахом отметила выписку из роддома

Дочь исполнителя Александра Серова выписалась из роддома. В честь этого Мишель Серова устроила масштабной праздник. Точнее, ее муж.
Возлюбленный Мишель по имени Роман приготовил для матери его наследника блинчики с черной икрой. Серова осталась в восторге от такого приема.
«А мы домой. Муж вкусно встречает. Праздничный ужин», — отметила Мишель Серова в личном микроблоге.
Мишель познакомила старшую дочку с ее новорожденным братом.
«Даже не вериться, что я бабушка уже двух внуков, Макарчика и Миюши. Сегодня Макарчик уже дома, знакомится с сестренкой. И это больше наше счастье. Еще раз, Мишель и Роман, спасибо вам за внуков!» — написала мама Мишель Серова.
Елена Аворес тоже присутствовала на выписке Мишель Серовой. Родительница артистки поздравила дочь с рождением второго ребенка.
Напомним, ранее Мишель Серова опубликовала радостный пост, в котором сообщила о рождении сына Марка.
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