«Все-таки 19 лет прожили»: Стебенева рассказала о своих переживаниях после развода с Серовым

По словам мастера спорта по акробатической гимнастике, она не находила себе места в первые недели после расставания.

Бывшая жена музыканта Александра Серова мастер спорта по акробатической гимнастике Елена Стебенева в разговоре со своими подписчиками в Instagram вспомнила болезненное расставание с певцом.

Как отметила Елена Стебенева, она первое время сильно переживала из-за разрыва отношений. Однако через какое-то время поняла, что все к лучшему.

«Жалела сначала чуть-чуть. Пару недель. Все-таки 19 лет прожили. Потом все! Но сложно!». Елена Стебенева

Напомним, что Александр Серов и Елена Стебенева были вместе с 1991 года. У них есть общая дочь Мишель, появившаяся на свет в 1993 году. Ради наследницы Серов и Стебенева сохранили добрые отношения.

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