«Какая тростинка»: постройневшая Анита Цой в шелковой рубашке блеснула прелестями у бассейна

Анита Цой уже много лет выступает на сцене. Она обладает большим количеством наград. У нее восемь статуэток премии «Золотой граммофон». Примечательно, что она предстает на сцене в роскошных образах.

Артистка предпочитает выглядеть ярко. Но за последние несколько лет певица постройнела. Она старается держать себя в форме и даже в 51 год может похвастаться точеной фигурой.

Недавно Анита провела время в детокс-клинике. Она отдыхала за городом. В соцсети певица поделилась кадрами, на которых сидит у закрытого бассейна. Она предстала в шелковой рубашке белого цвета и босоножках на платформе.

Артистка блеснула своими стройными ногами. Она грациозно сидела на стуле на фоне берез, которые виднелись за окном. Звезда решила похвастаться фигурой.

«Привет, любимые! Чем занимаетесь? О чем думаете? Мы потихоньку пакуем чемоданы, кофры, фуры… В понедельник шоу „Пятый океан“ выезжает на гастроли» — написала она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Цой. Многие адресовали ей комплименты. «Жизнь продолжается! Успеха вам», «Любимая, какая вы прекрасная», «Красоточка наша», «Как вы постройнели», «Просто сногсшибательная», «Какая тростинка», «Вам словно 20 лет! Слов нет», «Классно выглядите», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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