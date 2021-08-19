«В абсолютном тренде»: Анита Цой предстала в небесно-голубом платье с воланами и бантом

Анита Цой вынесла на суд своих поклонников лук, который она выбрала для интервью. Певица примерила небесно-голубое платье свободного кроя, украшенный воланом и бантом. К нему звезда подобрала сумочку и очки в тон, а также изящные серебристые босоножки.

«Анита, у тебя отменный вкус!» — похвалила певицу Лариса Долина.

А имиджмейкер-стилист Елена Бестави полностью согласилась с народной артисткой.

«Очень интересный образ, в абсолютном тренде. Небесно-голубой цвет – один из цветов основной базовой палитры сезона весна-лето в 2021 году. Ткань в едва заметную полоску тоже актуальна. Крой платья с воланами достаточно сложный и интересный – тоже фишка сезона, как и украшение на шее в виде банта. Очень трендовый нюанс – подбор сумочки в тон платью», — прокомментировала лук Аниты Цой фэшн-эксперт специально для Teleprogramma.pro.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави является имиджмейкер-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle» учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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