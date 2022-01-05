«Иногда так хочется быть «обложечной»: Анита Цой позировала в черном купальнике в отпуске

Певица Анита Цой в Instagram поделилась кадром с отдыха на берегу Индийского океана. На красивом снимке она запечатлена в черном купальнике.

«Целый час искала ракурс для фотки с длинными ногами. Позировать — не мое, но иногда так хочется быть «обложечной». Только в отпуске можно убить на такие фото драгоценное время. Мне кажется, получилось!» Анита Цой

«Какая там у вас красота кругом», «Вы, Анита, конечно, суперкрасавица», «Так держать», — отметили в комментариях многочисленные пользователи.

Напомним, что Анита Цой в прошлом году с размахом отметила свое пятидесятилетие. Она носит звание народной артистки России.

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