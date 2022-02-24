«В такое непростое время живем»: Анита Цой поздравила Любовь Успенскую

Среди последних Stories личного микроблога исполнительницы Аниты Цой появилась совместная фотография с Любовью Успенской. Таким способом артистка поздравила подругу с днем рождения.
Цой опубликовала снимок с приятельницей и именинницей. На снимке Анита позировала в апельсиновом свитере и дутом пуховике цвета охры. А ее коллега Любовь Успенская в черном длинном платье и шубке с массивными украшениями прильнула к певице.
Архивное фото с новогоднего корпоратива Цой использовала, чтобы напомнить Любови Успенской об их дружбе.
«Любонька! В такое непростое время живем. Я просто хочу сказать, что люблю тебя и дорожу нашей дружбой. С днем рождения, родная!» — написала Цой в личном микроблоге.
Напомним, ранее Анита Цой сама праздновала день рождения. Знаменитость поздравила фигуристка Татьяна Навка. Спортсменка в черном костюме с пайетками поддержала тренд на одежду пижамного стиля. В таком наряде Навка пришла на вечеринку Цой.
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