«Когда драка неизбежна – бить надо первым!»: ЮрКисс заступился за маму и высказался об Украине

Как заметил певец, он против агрессии в любом ее проявлении.

Музыкант ЮрКисс в сторис Instagram заступился за свою мать певицу Елену Север. Ранее она поддержала телеведущую Маргариту Симоньян, которая одобрила политику президента Владимира Путина на Украине.

«Каждый человек в отдельности выступает за мир и поддерживает своего президента, который хочет как лучше для своей страны. Находясь тут, а не управляя ситуацией из-за океана. То количество оскорблений и пожеланий смерти моей маме я считаю ненормальным и неправильным». ЮрКисс

Как подчеркнул ЮрКисс, он против конфликтов в любом их виде.

«Еще раз подчеркну, что я против агрессии в любом ее проявлении, но порой, к сожалению, бывает, что выбора нет. А когда драка неизбежна — бить надо первым! Очень надеюсь, что это скоро закончится и потери будут минимальны», — заметил исполнитель.

Напомним, что Россия проводит специальную операцию в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании Россией ДНР и ЛНР.

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