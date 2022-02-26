«Когда драка неизбежна – бить надо первым!»: ЮрКисс заступился за маму и высказался об Украине

Музыкант ЮрКисс в сторис Instagram заступился за свою мать певицу Елену Север. Ранее она поддержала телеведущую Маргариту Симоньян, которая одобрила политику президента Владимира Путина на Украине.
«Каждый человек в отдельности выступает за мир и поддерживает своего президента, который хочет как лучше для своей страны. Находясь тут, а не управляя ситуацией из-за океана. То количество оскорблений и пожеланий смерти моей маме я считаю ненормальным и неправильным».
Как подчеркнул ЮрКисс, он против конфликтов в любом их виде.
«Еще раз подчеркну, что я против агрессии в любом ее проявлении, но порой, к сожалению, бывает, что выбора нет. А когда драка неизбежна — бить надо первым! Очень надеюсь, что это скоро закончится и потери будут минимальны», — заметил исполнитель.
Напомним, что Россия проводит специальную операцию в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании Россией ДНР и ЛНР.
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