«Для этого нам нужен мир!»: бывший продюсер Светланы Лободы – о ситуации на Украине

Бывший продюсер украинской певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина в Instagram призвала к миру Россию и Украину.

По словам Нателлы Крапивиной, она родилась в Ашхабаде, сама азербайджанка по национальности. Несколько лет прожила на Северном Кавказе, потом училась в Америке и Лондоне, после оказалась в Киеве, где сейчас у нее много родственников: отец, мама, сестра, племянники, бабушка, друзья, коллеги, партнеры.

«Последние годы у Украины и России было много проблем. Они не решались. И уже не важно, кто виноват. Важно только одно, что ни один территориальный, политический или идеологический конфликт не должен отбирать у детей право на будущее. Для этого нам нужен мир». Нателла Крапивина

Напомним, что Россия проводит специальную операцию в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании Россией ДНР и ЛНР.

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