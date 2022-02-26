«Гореть тебе, Микола, в адском огню»: Потап потребовал лишить Баскова звания народного артиста Украины

Музыкант Потап в Instagram потребовал лишить своего российского коллегу Николая Баскова звания народного артиста Украины.

Как считает Потап, в России ущемляют права человека. Он думает, что Николай Басков запуган, боится за свое будущее и любимых людей.

«После того, что ты написал, Николя, в посте, тебе нужно пересмотреть звание народного артиста Украины. Я знаю, что ты, Коленька, неконфликтный человечек. Гореть тебе, Микола, в адском огню». Потап

Ранее Николай Басков в Instagram заявил, что Россия не начинает войны, а заканчивает их. Он выразил поддержку президенту России Владимиру Путину.

Напомним, что Россия проводит специальную операцию в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании Россией ДНР и ЛНР.

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