«Мы живем в большом мире, в котором должен быть мир»: Овечкин – о ситуации на Украине

По словам хоккеиста, он верит, что скоро все закончится.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что его семья находится в России в эти страшные моменты. Он заметил, что в сложившейся ситуации ничего сделать не может.

«Мы просто надеемся, что это скоро закончится и все будет хорошо. Я думаю, что мы живем в большом мире, в котором должен быть мир». Александр Овечкин

По словам Александра Овечкина, он не политик, а спортсмен. Хоккеист выразил надежду, что все плохое скоро закончится. Сам он никак не может повлиять на данную ситуацию, сообщает theathletic.com.

Напомним, что Россия проводит специальную операцию в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании Россией ДНР и ЛНР.

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