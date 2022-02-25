«Шалом шаббат!»: Жасмин с модной прической «розетка» собрала детей за столом с домашним хлебом

Певица Жасмин – не только популярная певица, но и заботливая мама, хорошая хозяйка. Своих детей она воспитывает в еврейских традициях.
Накануне субботы, которая для них является священной и обязательно созданной для отдыха всей семьи, она собрала младших наследников Риту и Мирона за столом. Жасмин разделила между ними домашний хлеб и пожелала всем добра.
«Шалом шаббат!» — написала Жасмин в личном блоге.
Артистка была облачена в трендовый пижамный костюм с перьями марабу на рукавах, а на голове создала модную прическу «розетку».
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