Киркоров с цветами, Хабиб на сцене: Жасмин с размахом отметила 10-летие дочери

Певица устроила грандиозный праздник, на котором собрались селебрити и их дети.

Певица Жасмин с размахом отметила день рождения дочери. Маргарите исполнилось 10 лет. поздравить ее пришли многие селебрити и их дети. В числе гостей были Татьяна Навка с дочкой Надей, Анастасия Шубская с сыном Сережей и отцом Кириллом Шубским, Филипп Киркоров и Юлия Барановская и многие другие.

Праздник провели в стиле вечеринки в Лас-Вегасе с тематическими сценками, театрализованными представлениями и разнообразными играми. А на сцене вместе с Маргаритой свой трек «Ягода малинка» исполнил популярный певец Хабиб.

Напомним, 44-летняя Жасмин замужем за молдавским бизнесменом Иланом Шором, которому родила дочь Маргариту и сына Мирона. Также у певицы есть 24-летний наследник Михаил от 24-летнего бизнесмена Вячеслава Семендуева.

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