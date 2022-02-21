Алсу в ультрамодных джинсах с эффектом стройности «оторвалась» с Жасмин и женой Мартиросяна

Певица отметилась на празднике с коллегами. Она не упустила возможности развеяться.

Алсу уже больше 20 лет выступает на сцене. Она может похвастаться большим количеством хитов. Также певица славится своим чувством стиля. Она привыкла выступать в роскошных нарядах.

А вот в обычной жизни артистка старается одеваться лаконично. В свои 38 лет она может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Порой звезда подчеркивает свои достоинства с помощью луков.

На этот раз Алсу пришла на праздник, где встретила подруг. Во время банкета была живая музыка, выступали артисты. Для вечеринки певица выбрала джинсы-трубы с подворотами и рубашке с фантазийными рукавами. Пояс и сумка Chanel дополнили ее образ. Она собрала волосы в хвост и подчеркнула природную красоту неброским макияжем.

Артистка повеселилась с женой Гарика Мартиросяна Жанной, которая отметилась в белоснежном костюме. С ними запечатлелась и Жасмин, которая облачилась в бархатный наряд.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит Алсу. К слову, ее джинсы оказались ультрамодными. Они визуально делают талию уже и стройнят силуэт. Такой прием использует и Ксения Бородина.

«Ну до чего красивые», «Три грации», «Алсу рядом с вами совсем другая», «До чего крутые джинсы», «Ваши образы всегда такие стильные», «Талия просто осиная», — стали писать пользователи Сети.

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