Просто леди: Навка в юбке миди со стразами и рубашке оверсайз предстала на празднике у Жасмин

Фигуристка не могла пропустить день рождения дочери своей подруги. Она привела с с собой дочку Надежду.

Татьяна Навка является известной фигуристкой. Она уже давно не участвует в соревнованиях, но следит за достижениями других спортсменов. Более того, ее дочка Надежда занимается фигурным катанием, продолжая дело мамы.

Уже не раз она приносила домой медали. Обычно у девочки много уроков, дополнительных занятий. Но Навка водит ее на детские праздники. А недавно папа Дмитрий Песков погулял с ней в нежную погоду и покатал на санках.

19 февраля певица Жасмин устроила праздник. Она закатила грандиозную вечеринку в стиле Лас-Вегаса в честь 10-летия дочки Маргариты. Для такого случая Навка нарядилась в рубашку оверсайз и сверкающую юбку миди со стразами.

Она сделала легкие локоны и макияж с акцентом на губы. Фигуристка с радостью обняла свою подругу. Жасмин была в платье-бюстье с перьями. Они сразу стали улыбаться.

«Мы не можем долго нормально фотографироваться, потому что потом начинается обнимание», — заявила артистка.

А вот маленькая Надежда была в алом платье с пайетками. Она дружит с Маргаритой, поэтому поспешила ее обнять. На вечеринке было много игр и развлечений для детей.

Поклонники восхитились элегантным образом Татьяны. «Столько лет дружите», «Просто супер», «Ой, как вам идет», «Этот наряд уже носили! Но он крутой», «Такие подружки, сразу смех», «Надя прелестная», — стали писать пользователи Сети.

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