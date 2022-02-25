«Взяли тайм-аут на несколько дней»: авторы «Вечернего Урганта» обратились к своей аудитории

В эту пятницу шоу не выйдет в эфир по понятным причинам.

В эту пятницу, 25 февраля, шоу «Вечерний Ургант» не выйдет в эфир. Об этом стало известно несколько часов назад, когда программа исчезла из сетки вещания.

Чуть позже в официальном аккаунте «Вечернего Урганта» в Instagram появилось обращение ко всем поклонникам передачи, которых разволновало ее отсутствие в эфире.

«Всем нашим зрителям, взволнованным отсутствием передачи в эфире, спешим сообщить о том, что мы взяли тайм-аут на несколько дней. Редакция телепередачи работает в прежнем режиме над будущими выпусками. До скорой встречи в эфире!» — написано в микроблоге.

Напомним, в эту пятницу гостем Ивана Урганта должна была стать олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова.

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