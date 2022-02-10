«Она прошла марафон желаний»: Иван Ургант высмеял будущую королеву Великобритании

Шоумен уверен, что свой статус Камилла Паркер-Боулз вымолила у Вселенной через Блиновскую.

В год 70-летия своей власти на британском престоле королева Елизавета Вторая объявила, что наделяет жену своего сына Чарльза Камиллу Паркер-Боулз статусом королевы-консорта. Решение вступит в силу, когда принц унаследует трон.

По этому поводу пошутил телеведущий Иван Ургант. Шоумен в своем новом выпуске вечернего шоу на Первом канале озвучил новость и посмеялся над Камиллой.

«Когда Чарльз взойдет на престол, его супругу будут звать королева Камилла», — подчеркнул шоумен. И предположил, почему ей такое счастье привалило: «Не исключено, что она все-таки прошла марафон желаний и Вселенная ее наконец-то услышала, окно открылось».

Говоря про марафон желаний, Иван Ургант имел в виду созданный инстаблогером Еленой Блиновской челлендж по исполнению желаний. По мнению российского телеведущего, жене принца Чарльза смог помочь именно этот марафон.

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