Олимпиада в Пекине: Анна Щербакова стала чемпионкой среди фигуристок-одиночниц

17 февраля российские фигуристки снова показали класс на зимней Олимпиаде в Пекине.

Лидером по числу баллов, а соответственно и чемпионкой стала Анна Щербакова, ее результат — 255,95.

Второе место заняла Александра Трусова, исполнившая пять четверных прыжков. У нее 251,73 балла.

Бронза досталась японке Каори Сакомото — 233,13.

Камила Валиева, для которой первая Олимпиада превратилась в кошмар из-за скандала с допингом, оказалась на четвертом месте с 224,09 баллами. В ее произвольной программе было несколько падений. Не исключено, что именно стресс подкосил юную фигуристку.

«Я поздравляю Аню Щербакову, поздравляю Сашу Трусову — они абсолютно заслужили эти прекрасные места. Молодцы! Саша вписала свое имя в историю, сделав пять четверных и выиграв произвольную программу. Но то, что сделали с Валиевой, это не поддается никакому описанию. Ее просто сломали. Это так грустно! Это в сердце заноза! Это ужасно то, что сделали с Камилой», — прокомментировала каналу «Матч ТВ» олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова.

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