«Вечерний Ургант» не выйдет в пятницу из-за изменений в сетке вещания

Гостем программы должна была стать олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова.

Зрители Первого канала привыкли к тому, что с понедельника по пятницу за полчаса до полуночи ведущий Иван Ургант веселит их вместе с приглашенными гостями. Однако в эту пятницу, 25 февраля, ток-шоу «Вечерний Ургант» не выйдет в эфир.

Первый канал сообщил, что программы не будет из-за изменений сетки вещания.

Напомним, что 22 февраля фигуристка Анна Щербакова выкладывала кадры со съемки «Вечернего Урганта» в личном микроблоге. Спортсменка стала победителем на Олимпийских играх в Пекине. В связи с этим Щербакову пригласили на авторскую программу Ивана Урганта.

«По доброй традиции. Смотрите в пятничном выпуске», — написала 17-летняя Анна Щербакова, позирующая в нежно-голубом костюме с золотой медалью в руках.

Однако зрители не увидят спортсменку в эту пятницу на Первом канале.

Напомним, ранее Клава Кока стала приглашенным гостем программы «Вечерний Ургант». Певица пришла к Ивану Урганту в кислотном костюме и с дерзкой прической.

Клава Кока поделилась с ведущим и зрителями подробностями отдыха в Куршавеле, а также спела свой новый хит.

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