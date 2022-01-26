Белые волосы и брейды: Алиана Устиненко из «Дома-2» предстала в неожиданном образе

До весны еще далеко, а некоторым звездным девушкам уже захотелось экспериментов над внешностью и обновления.

Бывшая участница «Дома-2» Алиана Устиненко, обожающая экспериментировать со своими образами, решалась на нестандартное преображение.

Она нарастила светлые локоны и сделала брейды – оригинальную прическу из серии афроплетений.

Снимками, на которых она предстала в новом образе, Алиана Устиненко поделилась в микроблоге.

«Как вам мой новый образ?» — попросила Алиана Устиненко подписчиков дать оценку ее прическе.

Фолловеры высказали разные мнения. Кому-то образ кажется слишком картинным, а кто-то считает, что увлечение трансформациями Алиане только на пользу.

Кстати, брейды Алиана Устиненко разрешила сделать и своему сыну, семилетнему Роберту.

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