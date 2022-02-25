«Волшебный человек»: Тата Блюменкранц непрозрачно намекнула на новый роман

Похоже, что личная жизнь бывшей участницы «Дома-2» Таты Блюменкранц начинает налаживаться.
В сторис микроблога Тата Блюменкранц поделилась видео, которым как бы намекает на новый роман.
В кадре Тата предстала на кухне в розовой пижаме. Экс-участница сидит за столом, перед ней накрыт завтрак на две персоны. Тата Блюменкранц рассказала, что красивая подача еды — дело рук молодого человека.
«Смотрите, какой красивый завтрак приготовил! Волшебный человек. Шикардосно просто. Спасибо!» — поблагодарила Тата Блюменкранц парня.
Молодой человек, вместе с которым экс-участница завтракала, тоже появился в кадре. Он брутален и хорош собой, на его лице бородка и усы.
Кем именно молодой человек приходится ей, Тата Блюменкранц решила не уточнять.
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