Почти с маму ростом: Алиана Устиненко из «Дома-2» поделилась редким фото с сыном Робертом

Мальчик, как и его мама Алиана Устиненко, сменил имидж, сделав брейды.

Бывшая участница «Дома-2» Алиана Устиненко еще во время участия в проекте родила сына Роберта.

С папой мальчика Сашей Гобозовым она давно разошлась и сейчас воспитывает наследника одна. Саша Гобозов занимается своей жизнью, но периодически общается с Робертом.

В микроблоге Алиана Устиненко продемонстрировала, насколько она продвинутая мама. Алиана Устиненко сменила имидж, сделав себе модные брейды и разрешив последовать ее примеру сыну.

«Мы молодые, современные, немного обезбашенные, любим разнообразие, экстрим и идем в ногу со временем. Живем один раз, почему бы и нет? Но, конечно, все в рамках приличия. Роберт решил тоже сменить имидж и сделал себе модные брейды», — написала под фото Алиана Устиненко.

В кадре видно, как заметно подрос Роберт. Мальчику в мае этого года исполнится восемь лет, а он по росту уже догоняет свою маму Алиану Устиненко, обладающую параметрами модели.

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