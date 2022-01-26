Почти с маму ростом: Алиана Устиненко из «Дома-2» поделилась редким фото с сыном Робертом

Бывшая участница «Дома-2» Алиана Устиненко еще во время участия в проекте родила сына Роберта.
С папой мальчика Сашей Гобозовым она давно разошлась и сейчас воспитывает наследника одна. Саша Гобозов занимается своей жизнью, но периодически общается с Робертом.
В микроблоге Алиана Устиненко продемонстрировала, насколько она продвинутая мама. Алиана Устиненко сменила имидж, сделав себе модные брейды и разрешив последовать ее примеру сыну.
«Мы молодые, современные, немного обезбашенные, любим разнообразие, экстрим и идем в ногу со временем. Живем один раз, почему бы и нет? Но, конечно, все в рамках приличия. Роберт решил тоже сменить имидж и сделал себе модные брейды», — написала под фото Алиана Устиненко.
В кадре видно, как заметно подрос Роберт. Мальчику в мае этого года исполнится восемь лет, а он по росту уже догоняет свою маму Алиану Устиненко, обладающую параметрами модели.
Смотрите также
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.