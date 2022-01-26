Как приготовить киш с рыбой и брокколи
Видео
Как выглядит и чем занимается первая жена Дмитрия Тарасова
Видео

Почти с маму ростом: Алиана Устиненко из «Дома-2» поделилась редким фото с сыном Робертом

Мальчик, как и его мама Алиана Устиненко, сменил имидж, сделав брейды.

Почти с маму ростом: Алиана Устиненко из «Дома-2» поделилась редким фото с сыном Робертом
Алиана Устиненко. Фото: instagram.com/aliana1001/

Бывшая участница «Дома-2» Алиана Устиненко еще во время участия в проекте родила сына Роберта.

С папой мальчика Сашей Гобозовым она давно разошлась и сейчас воспитывает наследника одна. Саша Гобозов занимается своей жизнью, но периодически общается с Робертом.

В микроблоге Алиана Устиненко продемонстрировала, насколько она продвинутая мама. Алиана Устиненко сменила имидж, сделав себе модные брейды и разрешив последовать ее примеру сыну.

Алиана Устиненко с сыном Робертом
Алиана Устиненко с сыном Робертом. Фото: instagram.com/aliana1001/

«Мы молодые, современные, немного обезбашенные, любим разнообразие, экстрим и идем в ногу со временем. Живем один раз, почему бы и нет? Но, конечно, все в рамках приличия. Роберт решил тоже сменить имидж и сделал себе модные брейды», — написала под фото Алиана Устиненко.

В кадре видно, как заметно подрос Роберт. Мальчику в мае этого года исполнится восемь лет, а он по росту уже догоняет свою маму Алиану Устиненко, обладающую параметрами модели.

Сын Алианы Устиненко с брейдами
Сын Алианы Устиненко с брейдами. Фото: instagram.com/aliana1001/

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

«Дом-2»google новостиАлиана ГобозоваДети звезд «Дома-2»модные малыши