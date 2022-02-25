«У него запой»: почему уволили Башарова, свою версию рассказал Райхельгауз

Марат Башаров рассказал Teleprogramma.pro об отстранении его от работы в театре «Школа современной пьесы». По версии актера, с ним разорвали контракт из-за поста в Instagram, где он выставил фотографию президента России Владимира Путина и написал: «Спасибо».

Артист утверждает, что так художественный руководитель Иосиф Райхельгауз выразил свое отношение к действиям главы государства на Украине и неприятие позиции Марата Башарова.

Однако у режиссера оказалась совсем другая теория.

«Он нарушил трудовое законодательство — не прилетел на гастроли. У нас сейчас идет очень важный и значимый фестиваль на Кипре — фестиваль русского театра. А у него запой жуткий. И я его уволил с работы», — заявил Иосиф Райхельгауз сайту News.ru.

Марата Башарова согласился экстренно заменить Вадим Колганов, отложивший все свои дела.

Как говорит Иосиф Райхельгауз, пост с фотографией Владимира Путина не имеет никакого отношения к отстранению Марата Башарова от должности. Режиссер заметил, что артист может фотографироваться с кем угодно, «хоть с Господом Богом».

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