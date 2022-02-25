«Так хохлы и поступают»: Башаров отреагировал на увольнение из театра «Школа современной пьесы»

Актер Марат Башаров в беседе с Teleprogramma.pro отреагировал на свое увольнение из театра «Школа современной пьесы».

«В Instagram на своей странице я опубликовал фотографию с нашим президентом Владимиром Путиным и написал: «Спасибо». Уважаемый Иосиф Леонидович Райхельгауз, который родился в Одессе, хохол. Так хохлы и поступают. Он не принимает позицию Путина. При этом он является художественным руководителем московского театра, получает дотации от Министерства культуры. Кроме того, он друг Анатолия Чубайса». Марат Башаров

По словам Башарова, Райхельгауз поступил «не совсем политически корректно».

«После моей публикации он меня уволил оттуда, где я даже не служу. Я не являюсь актером театра «Школа современной пьесы». Я не состою там в труппе. Я как приглашенный актер. Меня уволили оттуда, где у меня нет трудовой книжки. Я по договору работаю. Видимо, у руководителя такие взгляды», — заметил Марат Башаров.

Ранее Иосиф Райхельгауз отмечал, что Марат Башаров в нынешней напряженной ситуации повел себя отвратительно. Худрук говорил, что так не может себя вести артист, гражданин и человек.

Иосиф Райхельгауз осудил поведение Марата Башарова и принял решение о невозможности совместной работы. При этом причину увольнения артиста он не пояснил.

Напомним, что Россия проводит специальную операцию в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании Россией ДНР и ЛНР.

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