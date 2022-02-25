«Сынок, я тебя люблю»: Шпица поделилась фотографией с младенцем

36-летняя Катерина Шпица рассказала поклонникам, что конец февраля и начало марта для нее и ее семьи — время особенное.

«Это период значимых дат: 23 февраля, 24 февраля — годовщина нашей с Русланом Пановым свадьбы, 25 февраля — день рождения Германа и его покойного дедушки Федора, 4 марта — день рождения моей мамы», — поведала актриса.

Катерина поделилась архивной фотографией сына, который появился на свет ровно 10 лет назад. На снимке он запечатлен совсем крохой. Артистка с интересом рассматривает его счастливыми глазами.

Напомним, сын Катерины Шпицы Герман родился в ее первом браке с каскадером и актером Константином Адаевым. Год назад она официально оформила отношения с бизнесменом Русланом Пановым.

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