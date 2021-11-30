Отличница из Перми: как Катерина Шпица стала успешной актрисой, заботливой мамой и любимой женой

Актриса с дипломом юриста. Ей не нужны были лучшие столичные ВУЗы, где обучают актерскому мастерству, чтобы стать востребованной и популярной. Она приехала в Москву в 20 лет, а к 36-ти смогла сделать успешную карьеру, устроить личную жизнь и даже написать книгу. Teleprogramma.pro представляет историю жизни Катерины Шпицы.

Катерина Шпица: детство и мечты о сцене

В этом году Катерина Шпица отметила свой 36-й день рождения. Она родилась 29 октября 1985 года в Перми. Хотя на тот момент семья жила в Инте, что в Республике Коми. Будущая звезда так сильно хотела жить, что родилась на месяц положенного срока, когда ее мама гостила у бабушки . Позже, когда Кате исполнилось 13 лет, родители переехали в Пермь.

«За счет того, что папа работал шахтером, а мама — адвокатом семья не испытывала, по большому счету, никаких лишений. Эпоху жизни по талонам я практически не помню. У нас в доме всегда был достаток. Может быть, были трудности, но мой папа об этом не говорил. Я очень хорошо помню, как он собирался на работу. У него были разные смены — и дневные, и ночные. Я потом сидела как обезьянка и выковыривала у него из-под кожи въевшиеся частички угля», — рассказывала Шпица «Российской газете».

Отец будущей актрисы Анатолий Васильевич Шпица работал шахтером, а затем открыл свой небольшой бизнес по производству мебели. А мама Галина Федоровна Карповская по образованию – юрист, работала адвокатом по уголовным делам. Поэтому когда встал вопрос о получении высшего образования, Катерина долго не раздумывала и поступила на юридический факультет Пермского государственного университета.

Как раз в то время туда устроилась работать ее мама, но это не оградило Шпицу от вступительных экзаменов, с которыми она блестяще справилась и прошла на бюджет. Все-таки за плечами была золотая медаль по окончанию 11 классов школы.

На этом будущая звезда не остановилась. Параллельно она поступила в местный институт культуры на актерское отделение факультета искусств. О сцене Катя мечтала с детства.

«Я, конечно, размышляла, почему столько времени никто не обращал внимания на то, что я могу хорошо петь. Почему я не пошла в музыкалку, почему меня туда не отдали? Но поразмышляла я об этом совсем недолго, все-таки выдающихся вокальных данных у меня нет и моя жизнь сложилась правильно», — говорила Шпица в интервью ОК!.

С 15 лет Катерина работала в пермском Камерном театре «Новая драма». А будучи ученицей 10-го класса, победила в конкурсе красоты, судьями которого были музыканты группы Scorpions.

В качестве приза победительница могла сняться в клипе группы, но на тот момент ей не было еще 16-ти лет.

Попробовала себя Шпица и в модельном бизнесе, правда, из-за невысокого роста – всего 160 см при весе 49 кг, не смогла дефилировать по подиуму.

Катерина Шпица: начало карьеры и кино

В 2005 году Катерина Шпица перевелась на заочное отделение в ВУЗах и переехала в Москву. Небольшой модельный опыт, полученный в Перми, помог ей и здесь. Она прошла кастинг в одно из модельных агентств и работала моделью-танцовщицей. Спустя годы ей пригодятся эти навыки во время участия в проекте «Танцы со звездами».

Кроме того, Шпица успела поучаствовать в кастинге «Фабрики звезд», однако не прошла его. Алла Пугачева отказала. Сначала было обидно, но по прошествии нескольких лет Катя даже стала благодарна Примадонне.

«Пение – лишь один из моих инструментов. Если можешь не петь – не пой. Я же могу жить без исполнения музыки месяцами. Значит, это не дело моей жизни. Вот без кино, без его магии – никак», — отмечала Шпица.

После этого Катерина устроилась в продюсерскую компанию к Юрию Чернавскому, где была хореографом-репетитором и певицей, преподавала английский язык. А потом ей посчастливилось сыграть роль в музыкальной комедии «Адам и превращение Евы», где ее героиня Ева – провинциалка, покорявшая столицу.

Ну, а затем роли в кино и сериалах не заставили себя ждать. «Принцесса цирка», «Сваха», «Синие ночи», «Легенды колдовской любви», «Путейцы». Так началась ее карьера актрисы. Настоящая слава к Шпице пришла в 2009-м, после того, как на экраны вышла драма «Катя», где Катерина сыграла главную роль.

Катерина Шпица: тв-проекты и лучшие работы

Как одна из самых из востребованных актрис Катерина Шпица успела принять участие в нескольких наиболее популярных проектах. В 2013-м году звезда выходила на лед в паре с Максимом Стависким в «Ледниковом периоде». На одной из тренировок Катя упала и сильно ударилась. Ей даже потребовалась помощь медиков, но, к счастью, все обошлось и пара смогла дойти до 9-го этапа, а по итогу сезона получила приз зрительских симпатий.

В 2015-м году в жизни актрисы наступил черед другого проекта – «Точь-в-точь». Она побывала в образах Майли Сайрус, Аврил Лавин, Заз и других известных личностей.

«Мы в начале проекта «накидывали» музыкальному редактору список персоналий, которых могли бы изобразить, соизмеряя свои вокальные способности и внешность. Потому что примерно понимаешь по своему типу лица, в кого тебя можно переделать с помощью пластического грима. У меня было два случая, когда сверху было дано указание руководства по поводу персонажа, потому что им для разнообразности образов в эпизоде телешоу не хватало какого-то типажа. И если они понимали, что ты по своим параметрам подходишь, тогда просили: пожалуйста, в вашем списке этого артиста не было, но давайте попробуем», — рассказывала Шпица.

Еще в одном крупном проекте Шпица принимала участие в этом году. Это «Танцы со звездами», где ее партнером, на этот раз на паркете, был танцор Михаил Щепкин. По итогам проекта пара заняла четвертое место.

В кинокарьере Шпицы – десятки ярких ролей в кино и сериалах – «Полярный», «Крымский мост. Сделано с любовью», «Дурехи», «Желтый глаз тигра» и многие другие. К слову, в фильме-катастрофе «Метро» она снималась будучи беременной. В 2015-м на экраны вышел один из самых ожидаемых фильмов года – «Экипаж», в котором Катерина сыграла стюардессу.

Катерина Шпица: доход

Несмотря на изобилие ролей и проектов, Шпица не считает себя богатой. Актриса говорит о себе, как о зажиточной. Доход приносят ей не только роли, но и соцсети.

«Я не скрываю, что это и бизнес-инструмент. Лучше я сделаю платный пост, чем снимусь хотя бы один съемочный день в проходной роли. И к слову, я рекламирую только то, что реально нравится мне самой», — отмечала Шпица в интервью.

Катерина Шпица: личная жизнь

В 2011-м году Катерина Шпица вышла замуж за каскадера Константина Адаева, а 25 февраля 2012-го у них родился сын Герман. Как такового декретного отпуска у актрисы не было. Уже спустя месяц после появления на свет малыша, Шпица вновь отправилась на съемочную площадку.

Спустя время Катерина и Константин расстались, но причину не называли. Они смогли сохранить дружеские отношения, бывший муж принимает участие в воспитании наследника.

«Всерьез актером быть не хочет. Хотя ему, наверняка, было бы интересно побывать на съемочной площадке в качестве артиста. Но пока это все несерьезно. А если будет серьезно, то отправим Германа в какой-то кружок или студию. Пока же у него детство в самом разгаре», — рассказывала актриса сайту Teleprogramma.pro.

Спустя некоторое время после развода Шпицу стала появляться в обществе режиссера Марюса Вайсберга. Однако в 2015-м эта пара рассталась.

«Однажды мне пытались приписать романтическую связь с одним режиссером, который был намного-намного старше меня – даже не на 10 и не на 20 лет. Вывод о том, что у нас были какие-то шашни люди сделали, когда мы вдвоем сидели в моем актерском вагончике и разбирали сцену. Просто через какое-то время я услышала о себе сплетню: «Ага, спит с режиссером, еще и в вагончике закрылась». Мне стало так смешно. Если бы у меня возникали связи со всеми, с кем я периодически оказываюсь в вагончике, то, наверное, у меня была бы другая профессия – более древняя», — откровенничала Катерина.

В 2018-м году Катерина получила предложение руки и сердца от Руслана Панова. Директор сети фитнес-центров старше актрисы на три года.

«Вообще, он у меня такой умница. Очень мудрый человек, лишенный чувства ревности», — отзывается Шпица о муже.

Свои отношения он зарегистрировали только в этом году. Как раз после окончания проекта «Танцы со звездами».

Катерина Шпица: горячие фото

Катерина Шпица обладательница роскошной фигуры, поэтому в ее инстаграме периодически появляются снимки в купальницах и бикини. А еще актриса просто обожает шокировать публику своими выходами на красную дорожку без нижнего белья.

«Я использую корейские одноразовые трусики-наклейки, которые можно заказать на Ali Express. Это стринги без веревочек, у них клейкая лента где надо. Но для начала необходимо обезжирить кожу спиртом. И да, порой я не надеваю даже бесшовное нижнее белье под платья из нежной ткани, облегающее ягодицы. Да и летом есть риск, что из-за жары эти одноразовые трусики отклеятся — и что тогда я буду делать на дорожке? Заголовок «Забыла трусики» лучше, чем «Потеряла стринги», — призналась Шпица в интервью Grazia.

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Катерина Шпица: последние новости

Минувшим летом Катерина Шпица отправила в издательство свою книгу. Ранее актриса сталкивалась с хейтом на эту тему. Ее обвиняли в том, что в 35 писать биографии – рано. Но у Катерины есть своя точка зрения на этот счет.

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