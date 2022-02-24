«Половина моей семьи — в Киеве и Запорожье»: Катерина Шпица вспомнила свое детство в Стецовке

Как отметила актриса, она рада, что ее бабушка не дожила до случившегося.

Актриса Катерина Шпица в Instagram поделилась архивным кадром. На снимке она находится со своей бабушкой Зиной и дедушкой Васей в первый свой приезд в украинскую Стецовку. Это примерно 250 километров от Киева. На снимке Шпице не больше годика.

«Сегодня первый день в моей жизни, когда в голове мелькнула мысль, что, может, и хорошо, что бабушка до него не дожила. Я проснулась в 7:30, включила телефон около восьми, и вот все читаю, читаю, буквы мелькают перед глазами, но я как будто читать разучилась. Половина моей семьи — в Киеве и Запорожье». Катерина Шпица

Катерина Шпица попросила своих подписчиков рассказать о реальной ситуации на Украине, которая происходит в эти дни.

Напомним, что Россия с утра 24 февраля проводит специальную операцию в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР.

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