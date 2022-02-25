«Спасибо тебе за все»: Катерина Шпица трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы

В 2021 году Катерина Шпица вышла замуж во второй раз. Избранником актрисы стал директор сети фитнес-клубов Руслан Панов.

Пара строила отношения на протяжении двух лет, а затем решила связать себя узами брака. 25 февраля они отмечают первую годовщину, с чем Катерина трогательно поздравила мужа в своем инстаграме.

«Мне кажется, что мы «поженились» на первом же свидании еще за 3 года до свадьбы, потому что сразу было без игр и иллюзий, надежно, уютно, с приятием и взаимопониманием. А пролетело это время нашего знакомства в этой жизни как один миг! Так быстро, что подрастянуть бы! Спасибо тебе за все! Люблю тебя, Руслан Панов!» — написала Шпица.

Напомним, Катерина воспитывает сына Германа от актера Константина Адаева. 25 февраля наследнику актрисы исполнилось 10 лет.

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