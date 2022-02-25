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«Мы дружили, но потеряли друг друга»: Башаров рассказал об отключенном телефоне Зеленского

По словам актера, они вместе с нынешним президентом Украины снимались в двух картинах.

«Мы дружили, но потеряли друг друга»: Башаров рассказал об отключенном телефоне Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: Globallookpress.com

Актер Марат Башаров в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что потерял всякую связь со своим теперь уже бывшим другом — нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским.

Марат Башаров
Марат Башаров. Фото: Globallookpress.com

«Я поддерживаю действия, которые предпринимает наш президент Владимир Путин в связи с событиями на Украине. Мой друг Владимир Зеленский, бывший актер. Мы с ним вместе снимались в двух картинах. Мы дружили, но только он стал президентом, так сразу я потерял друга. Звоню на его телефон, а он отключен».

Марат Башаров

Как отметил актер, уже давно надо освобождать наш коренной народ в Донбассе.

«Помочь ему. Восемь лет стреляли свои по своим. Неправильно все это», — заметил Марат Башаров.

Напомним, что Россия проводит специальную операцию в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании Россией ДНР и ЛНР.

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Тэги

Владимир ЗеленскийВладимир ПутинДонбассМарат БашаровУкраина