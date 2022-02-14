Сладко спит в коляске: жена Саши Задойнова из «Дома-2» вышла на первую прогулку с новорожденной дочкой

Бывшие участники «Дома-2» Саша Задойнов и его жена Ксения восьмого февраля стали родителями очаровательной девочки.

В минувшую субботу молодую маму вместе с новорожденной малышкой выписали из клиники. И уже через день Ксения Задойнова вышла на первую прогулку с маленькой дочкой.

В микроблоге Ксения Задойнова поделилась снимком, на котором запечатлелась с коляской на набережной в Сочи, где живет пара. За спиной Ксении видно море, а дочка сладко спит в коляске под шум волн.

Погода в Сочи стоит уже по-настоящему весенняя. Ксения Задойнова одета довольно легко.

«Наша первая прогулка с доченькой», — подписала кадр Ксения Задойнова.

Напомним, новорожденная малышка стала первым ребенком для Ксении и третьим — для Саши Задойнова, у него есть еще две дочери от предыдущих отношений.

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