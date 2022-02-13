«Ути, моя сладкая»: Саша Задойнов из «Дома-2» пустил слезу, нежничая с новорожденной дочкой

Жену Сашу Задойнова Ксению вместе с малышкой выписали из родильного дома.

В минувшую субботу, 12 февраля, экс-участницу «Дома-2» Ксению Задойнову вместе с новорожденной дочкой выписали из клиники.

Молодую мамочку с малышкой встречали счастливый отец Саша Задойнов, мама Ксении и друзья пары.

Когда Саша Задойнов взял на руки новорожденную малышку, он не смог сдержать слез.

«Папа плачет», — подписала кадры в микроблоге Ксения Задойнова.

Саша Задойнов нежничал с новорожденной дочкой, наклонившись с ней.

«Ути, моя сладкая», — приговаривал счастливый отец.

Напомним, дочка Саши и Ксении Задойновых появилась на свет 8 февраля в Сочи. Именно там познакомились и живут Саша и Ксения.

Малышка стала первенцем для Ксении Задойновой и третьим ребенком для Александра. У него есть две дочери от прошлых отношений. Кстати, экс-возлюбленная Задойнова Элина Камирен поздравила его с рождением третьей наследницы.

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