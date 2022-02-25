«Восхищен высказыванием в адрес «творческой элиты»: Шаляпин вслед за Шахназаровым опустил «стыдливцев»

Как отметил музыкант, он полностью согласен со словами кинорежиссера.

Музыкант Прохор Шаляпин в Instagram заявил, что восхищен словами режиссера Карена Шахназарова в адрес некоторых представителей так называемой творческой элиты, которым стыдно за родную страну. Он полностью поддерживает режиссера.

Ниже Прохор Шаляпин привел текст речи Карена Шахназарова. В ней режиссер, в частности, напомнил, что вообще-то «стыдливцы» должны боготворить родную страну.

«Именно благодаря российской доброте и широте душевной вы поете под фанеру плохие песни, кои не продать ни в одной стране мира, снимаете плохие фильмы, способные получать призы лишь с формулировкой «За гражданскую и политическую позиции», пишите макулатурную ахинею». Карен Шахназаров

Заметим, что Карен Шахназаров отмечал: многим артистам почему-то не стыдно за свое «творчество». Не стыдно за затирание талантливых ребят и девчонок, которые не могут пробиться на сцену из-за откровенных бездарей.

Напомним, что Россия проводит специальную операцию в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании Россией ДНР и ЛНР.

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