Прохор Шаляпин назвал артиста, который может скрываться под маской Мухомора

На НТВ стартовал третий сезон популярного шоу «Маска». В этот раз в проекте участвуют 14 героев: Анубис, Джокер, Дракон, Козерог, Леопард, Лошадь, Малыш, Монстрик, Мухомор, Осьминог, Павлин, Пес, Пончик и Пчела.

Председателю жюри Филиппу Киркорову уж очень понравился Мухомор. Он даже попросил генерального продюсера проекта Тимура Вайнштейна подарить ему костюм этого персонажа, как только «Маска» закончится. Тот согласился.

Интересно – кто же скрывается под маской Мухомора? Мы традиционно попросили оценить вокальные данные участника шоу профессионального артиста Прохора Шаляпина. Вот какая у него версия.

«Образ Мухомора – очень интересный. Он такой сказочный, яркий, позитивный. Первое, что мне пришло на ум – это Маша Распутина. Но потом я понял, что под маской все-таки прячется мужчина. Конечно, можно подумать на Сергея Пенкина. Он он суперпрофессионал в плане своих вокальных способностей, и эту песню он бы исполнил более четко, академично. Поэтому моя версия – Юрий Гальцев. Я остановлюсь на этом варианте», — заявил Шаляпин.

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