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«Подушкой по голове бил»: Прохор Шаляпин рассказал об «издевательствах» над Ларисой Копенкиной

Как отметил музыкант, руку он на бывшую жену никогда не поднимал.

«Подушкой по голове бил»: Прохор Шаляпин рассказал об «издевательствах» над Ларисой Копенкиной
Прохор Шаляпин и Лариса Копенкина. Фото: Globallookpress.com

Музыкант Прохор Шаляпин в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что никогда не бил свою бывшую жену бизнес-леди Ларису Копенкину.

Лариса Копенкина
Лариса Копенкина. Фото: Globallookpress.com

«Мне не интересно, кто там на нее поднимал руку. Я не из их числа. Только подушкой по голове бил. Несколько раз. Мы шутили так, играли. Собственно – все».

Прохор Шаляпин

По словам Прохора Шаляпина, в какой-то момент у них в семье начались скандалы.

«Мы стали друг другу угрожать, но дальше слов это, к счастью, не пошло», — заявил певец.

Ранее Лариса Копенкина заявила, что подвергалась насилию со стороны своих бывших мужей. Причем она подчеркнула, что били ее все бывшие супруги. Причем некоторым она отвечала.

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