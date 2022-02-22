«Подушкой по голове бил»: Прохор Шаляпин рассказал об «издевательствах» над Ларисой Копенкиной

Музыкант Прохор Шаляпин в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что никогда не бил свою бывшую жену бизнес-леди Ларису Копенкину.
«Мне не интересно, кто там на нее поднимал руку. Я не из их числа. Только подушкой по голове бил. Несколько раз. Мы шутили так, играли. Собственно – все».
По словам Прохора Шаляпина, в какой-то момент у них в семье начались скандалы.
«Мы стали друг другу угрожать, но дальше слов это, к счастью, не пошло», — заявил певец.
Ранее Лариса Копенкина заявила, что подвергалась насилию со стороны своих бывших мужей. Причем она подчеркнула, что били ее все бывшие супруги. Причем некоторым она отвечала.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.