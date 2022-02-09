Старшая – в красном, младшая – в персиковом: Млодик подловила дочерей Виторгана во время игры в гостиной

Жена известного артиста Эммануила Виторгана Ирина Млодик периодически радует подписчиков кадрами с участием маленьких дочерей Этель и Клары.
Две сестренки дружны между собой и часто играются вместе. Когда звездная мама видит, как общаются малышки, она не может удержаться, чтобы не включить камеру телефона.
На этот раз Ирина Млодик запечатлела, как ее наследницы Этель и Клара, взявшись за руки, играют на ковре в гостиной, а потом куда-то направляются.
«На море», — деловито сообщают они маме.
Одеты Этель и Клара в простую домашнюю одежду. На Этель ярко-красное платьице, а на Кларочке футболка персикового оттенка.
«Ну а мы, как всегда, знаете куда», — подписала видео Ирина Млодик.
Напомним, что на днях мама Этель и Клары отпраздновала свой юбилей. Ирине Млодик исполнилось шестьдесят лет.
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