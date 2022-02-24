«На планету здравого смысла»: Максим Виторган переживает за жителей Украины и Донбасса

Бывший муж Ксении Собчак — Максим Виторган — не стал молчать на фоне последних событий на Украине и Донбассе. Знаменитость сопереживает братскому народу.

Максим Виторган, как и многие другие звезды, надеется на мирное решение конфликта.

«Вот смотрю я на это все и хочется уехать куда-нибудь… Во Вселенную гуманности, на планету здравого смысла… Ну или хотя бы на сегодняшний день посидеть с малышкой дома, зарабатывай 70 тысяч в неделю… «Но не летят туда сегодня самолеты и не едут поезда…» — написал в личном микроблоге Виторган.

Поклонники актера присоединились к словам Виторгана:

«Вы сформулировали желание каждого разумного и старающегося сохранить здравый смысл человека. Спасибо», «Максим, я ждала от вас реакции на то, что происходит. Спасибо».

Напомним, утром 24 февраля Россия начала специальную операцию в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР.