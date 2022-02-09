А посередине краб! Как выглядит букет из раков, который вручили жене Виторгана на ее 60-летие

Ирина Млодик планировала на свое 60-летие устроить грандиозную вечеринку в «Виторган-центре», но пришлось обойтись торжеством в кругу близких. Накануне жена Эммануила Виторгана переболела «омикроном», поэтому рисковать не стала.

Тем не менее на свое 60-летие супруга народного артиста пришла «при всем параде» — в силуэтном костюме, подчеркивающем фигуру и с роскошной меховой горжеткой.

Ирина Млодик, хоть и занимается бизнесом, организуя мероприятия, имеет творческую нотку. Поэтому не обошлось без небольшого концерта и песен от жены Эммануила Гедеоновича.

Приятной кульминацией праздника Ирины Млодик стал необычный букет от друзей, собранный из раков, посередине которого красовался краб. Ирина призналась, что очень любит этот деликатес и была в восторге от сюрприза.

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