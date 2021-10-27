И знаменит, и холостой, и тратит миллионы: как прославился Николай Басков, с кем крутил романы и от кого у него сын

Николай Басков 15 октября 2021 года отметил свое 45-летие. Народный артист России устроил настоящий пир в честь юбилея, вести который доверил Максиму Галкину.

Гостями на празднестве стали выдающиеся представители отечественного шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Татьяна Навка, Яна Рудковская и еще две сотни приглашенных.

За вечер именинник выложил 15 миллионов рублей. Может себе позволить, ведь он входит в топ самых востребованных и высокооплачиваемых артистов российского шоу-бизнеса. Мы решили вспомнить, когда зажглась звезда Николая Баскова на музыкальном небосклоне, а также с кем артист крутил романы и кого сводил под венец.

Николай Басков: детство, родители

Николай Викторович Басков родился 15 октября 1976 года в Балашихе в семье военнослужащего и учительницы. Отец будущего певца, Виктор Басков, перевез семью в ГДР по долгу службы, когда мальчику было 2 годика. Там они прожили пять лет. Мама Николая, Елена, учитель математики, за границей работала диктором на телевидении.

С пяти лет мама стала сама обучать маленького сына нотной грамоте. В первый класс Коля пошел в Германии, но вскоре главу семьи перевели на Дальний Восток, где мальчик поступил в музыкальную школу.

Затем последовал переезд в Новосибирск, и там со 2 по 7 классы Коля обучался в средней школе, а также посещал Музыкальный театр юного зрителя, в котором состоялся его творческий дебют.

Вместе с труппой театра Басков гастролировал по Европе, США и Израилю, в 12 лет в Парижской национальной опере исполнил роль третьего мальчика в опере Моцарта «Волшебная флейта». В те годы он и определился с будущей профессией – решил стать певцом.

В 1989 году в столице Сибири он окончил музыкальную школу при Новосибирской консерватории с золотой медалью. После переезда в Москву Николай продолжил обучение в школе с углубленным изучением музыки и хореографии, по окончании которой поступил в ГИТИС на актера музыкального театра.

Проучившись год, певец в 1996 году поступает в Академию им. Гнесиных по классу камерного и оперного пения (класс проф. В. Левко и В. Щербакова), где становится учеником заслуженной артистки России Лилианы Шеховой, а также посещает мастер-классы Хосе Карререса.

Николай Басков: карьера

Во время учебы Николай Басков активно участвует в различных музыкальных конкурсах. В 1997 году он побеждает на первом Всероссийском конкурсе молодых исполнителей русского романса «Романсиада». В следующем году он уже солист Новосибирского театра оперы и балета, который удостаивается Первой премии Всероссийского конкурса молодых оперных певцов.

В 1999 году Басков становится стажером Большого театра и получает предложение исполнить партию Ленского в опере Петра Чайковского «Евгений Онегин». Таким образом, после премьеры Басков стал самым молодым Ленским в истории мировой оперы, что и послужило стартом в творческой карьере певца.

В 2000 году Николай Басков снял клип на песню «Памяти Карузо», композиция взлетела на вершину хит-парада радиостанции Европа+, и голос тенора покорил не только поклонников академического пения, но и меломанов.

С того момента карьера Николая Баскова стремительно развивается. В 2001 году Басков выходит на сцену с Монсеррат Кабалье во время концерта в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. Его творчество с великой испанской дивой переходит в большое сотрудничество – он становится ее учеником, принимает участие в оперных представлениях в Барселоне и Мадриде вместе с дочерью Кабалье — Марти.

Тенор Баскова звучит на радио и телевидении, фотографиям красавца-блондина пестрит глянец, он – постоянный участник масштабных фестивалей и концертов, он – на вершине славы. Его актив пополнился такими музыкальными наградами, как «Овация», «Золотой граммофон», «Певец года» и многими другими.

Среди оперных партий, исполненных Николаем Басковым, — третий мальчик, «Волшебная флейта» В. А. Моцарта, Ленский, «Евгений Онегин» П. Чайковского, Моцарт, «Моцарт и Сальери» Н. Римского-Корсакова, Владимир Игоревич, «Князь Игорь» А. Бородина, юродивый, «Борис Годунов» М. Мусоргского, Измаил, «Набукко» Дж. Верди, Левко, «Майская ночь» Н. Римского-Корсакова, Канио, «Паяцы» Р. Леонкавалло, Спакос, «Клеопатра[en]» Ж. Массне, Альберт, «Альберт и Жизель» А. Журбина.

Николай Басков в шоу-бизнесе

Вскоре Николай Басков расширил сферу своих музыкальных интересов и вышел на эстраду исполнять современную музыку. Его песня «Шарманка» (2002 год) стала хитом и по сей день звучит на многих мероприятиях.

Ежегодно артист выпускает новые альбомы, активно гастролирует по России и странам СНГ, записывает яркие дуэты со знаменитыми исполнителями – с Таисией Повалий особенно полюбились поклонникам хиты «Отпусти меня», «Ты далеко», с Софией Ротару – «Цветет малина».

В 2009 году исполнитель удостаивается звания «Народный артист Российской Федерации», через некоторое время становится «Народным артистом Молдавии».

Не менее популярен хит Николая Баскова и певицы Натали – «Николай», вышедший в 2014 году и написанный самой певицей.

Не оставляет Николай Басков и оперную сцену. «Золотой голос России» в 2011 году выступил в Золотом зале Венской филармонии (Musikverein) с концертом, состоящим из классических арий и романсов, в котором его партнершами стали Мария Максакова и Людмила Магомедова.

В 2012 году Басков принял участие в концерте, посвященном 50-летию творческой деятельности Монсеррат Кабалье. Этот год в принципе стал довольно плодотворным в оперной деятельности тенора: вскоре состоялось выступление артиста с симфоническим оркестром в нью-йоркском Beacon Theatre.

А осенью в Москве прошла мировая премьера новой оперы А. Журбина «Альберт и Жизель», написанной специально для Баскова по его просьбе, в которой он исполнил ведущую партию графа Альберта.

В разные годы его партнерами по сцене были оперные дивы Елена Образцова, Любовь Казарновская, Мария Гаврилова, Агриппина Росси, Валентина Степова, а также мастера академического вокала Владимир Редькин, Методие Бужор, Ян Осин, Даниил Штода, Владимир Гришко и другие.

В 2018 году Николай Басков смогу удивить поклонников неординарными коллаборациями. Музыкант выпустил с группой «Дискотека Авария» песню «Фантазер», которая очень быстро стала популярной, и за несколько первых месяцев ее посмотрело 7 миллионов пользователей на YouTube.

А вот следующий продукт – клип на песню «Ибица» в дуэте с Филиппом Киркоровым, стал скандальным. Музыканты выпустили эпатажный клип «Ибица». В нем артисты стали непримиримыми соперниками, а кадры изобиловали драками, расчлененкой и даже потоками фекалий.

Фанаты такое не смогли простить — количество дизлайков на YouTube превысило количество лайков, разъяренная публика требовала лишить звезд высоких знаний заслуженных артистов России. И певцам ничего не оставалось делать, как принести свои извинения – в довольно ироничной манере они записали песню «Фанатка», в которой просили поклонниц не отворачиваться от них.

2020 год привнес в творчество Николая Баскова свежую струю в виде хита «Дико тусим!», исполненного с кумиром молодежи, блогером Даней Милохиным. За это артисты получили награду на премии BraVo как «Дуэт года».

Николай Басков: телевидение, кино, общественная деятельность

Помимо музыки, Николай Басков проявил себя и в киноиндустрии, и на телевидении. В 2003 году артист стал ведущим реалити-шоу телеканала ТНТ «Дом». В первом сезоне телепроекта участники – 12 супружеских пар — строили дом и ничего больше, это уже потом к возведению жилища добавились любовные отношения героев. Баскова на посту сменила Светлана Хоркина, а финал провел Дмитрий Нагиев.

В 2005 году Николай Басков становится ведущим популярной музыкальной программы «Субботний вечер» на телеканале «Россия». На Первом артист в то же время появляется как игрок интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?». В юбилейный 30-й сезон телешоу собрали за одним столом целую команду звезд, и Басков, проявив себя как настоящий эрудит, по праву был назван лучшим игроком команды.

Отметился Николай Басков в гостях у Ивана Урганта на его вечернем шоу в качестве гостя, шутки ради пришел на «слепые прослушивания» на музыкальный проект «Голос», но жюри сразу же раскусили звезду – уж очень у него узнаваемый тембр. Кроме того, «натуральный блондин» сыграл в кино.

Это были камео или роли певцов в таких картинах, как «Моя прекрасная няня», (2004 г.), «Обручальное кольцо» (2008 г.), «Наша Russia. Яйца судьбы» (2010 г.) и «Воронины» (2015 г.), «Z» (2017 г.).

Вместе с коллегами по сцене Николай Басков ежегодно появлялся на телеэкранах в новогодних мюзиклах и сказках. Он снялся в «Золушке» (2002 г.), «Снежной королеве» (2003 г.), «Королевство кривых зеркал» (2007 г.), «Золотой ключик» (2009 г.) и множестве других.

Попробовал Николай Басков заняться политикой. Это было еще на заре его музыкальной карьеры. Натуральный блондин был выдвинут от «Российской партии жизни» кандидатом в депутаты Государственной Думы на выборах 2003 года. Правда, партия не преодолела избирательный барьер и в Думу не прошла.

Николай Басков: личная жизнь

За личной жизнью звезды поклонники следят не менее пристально, чем за творчеством. Артист был официально женат, имел несколько громких романов, но на настоящий момент его сердце вакантно.

Серьезные отношения, переросшие в семью, у Николая Баскова случились буквально на заре его карьеры. В 2001 году певец женится на Светлане Шпигель, дочери своего продюсера Бориса Шпигеля. Спустя пять лет брака на свет появляется первенец, сын Бронислав. Но вскоре в отношениях Николая и Светланы случился разлад, переросший в развод – они расторгли брак через год после рождения ребенка.

Сына музыкант практически не видит – тесть препятствует их общению. Бронислав растет под фамилией Шпигель и папой считает Вячеслава Соболева, второго мужа Светланы.

Через пару лет Николай Басков заводит роман с телеведущей Оксаной Федоровой. Звезда экрана и музыкант всегда вместе, даже на сцене, и это дает повод окружающим полагать, что у них все серьезно. И в 2009 году пара объявляет о помолвке. Правда, свадьбы публика так и не дождалась, а вместо нее в 2011 году Басков и Федорова объявляют о разрыве.

Практически в том же году Николай Басков завоевывает сердце известной балерины Анастасии Волочковой, и последующие два года будут у них идиллическими.

В 2013 году свет узнает, что Басков и Волочкова расстались. Певец недолго был одинок: он начинает ухаживать за певицей, продюсером Софией Кальчевой, и их отношения продлятся до 2017 года как гостевые. Но не перерастут в нечто большее.

Под венец Николай Басков собирался вести следующую свою возлюбленную – модель и телеведущую Викторию Лопыреву. Пара объявила даже о дате бракосочетания – церемонию назначили на октябрь 2017 года в Грозном. Но и тут марш Мендельсона не зазвучал, звездный союз распался, и Николай с Викторией остались друзьями.

После этого свою личную жизнь Николай Басков перестал активно афишировать. Зато в 2020 году, отдыхая на Алтае, заинтриговал поклонников в Сети снимком с ребенком. Многие подумали, что это его наследник, а у музыканта есть тайная жена. Сам артист от комментариев воздержался.

Николай Басков: похудение

В 2017 году Николай Басков очень поразил поклонников и коллег своей силой воли и результатом работы над собой. Несколько месяцев артист боролся с лишним весом и смог похудеть на четыре размера. Упор музыкант сделал именно на занятия спортом и активную ходьбу, но не забывал следить и за питанием, хоть и позволял вкусности.

Свое похудение артист прокомментировал во время съемок шоу «Смак», где стал гостем на кухне у Ивана Урганта:

«Я готовился к шоу и понял, что не хочу выкатываться на сцену, я должен появляться эффектно. Взялся за себя, носил вещи 54-го размера, а теперь у меня 46, ну 48 размер. Костюмы подгоняются под нового меня», — поведал исполнитель.

Николай Басков: доходы

В 2020 году Николай Басков занял 12-е место в рейтинге звезд российского шоу-бизнеса с самыми высокими доходами, составленном журналом Forbes. «Золотой голос России» заработал 4,5 миллиона долларов. Это на два миллиона меньше, чем в 2019 году – сказалась отмена концертов из-за пандемии коронавируса.

Известно, что Басков неплохо зарабатывает как ведущий свадеб. Например, в 2019 году он был тамадой у звезды «Холостяка» Дарьи Клюкиной и топ-менеджера «Газпром-медиа» Владимира Чопова, за что ему заплатили как минимум три миллиона рублей.

В 2021 году Forbes включил Николая Баскова в рейтинг «50 самых успешных звезд России». Здесь он расположился на 33 месте с доходом в 2,1 млн долларов.

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