Певица Юлия Беретта попросила Николая Баскова о вокальном подарке ко дню рождения

19 февраля свой день рождения отметит бывшая солистка группы «Стрелки», а ныне самостоятельная исполнительница Юлия Беретта. В 2022 году певица отмечает 43 года.

Накануне персонального праздника звезда выпустила веселый сингл «С днем рождения меня!» — своеобразный гимн для тех, кто любит себя и свой главный день в году. Трек уже доступен на всех музыкальных цифровых площадках.

«Эта песня стала подарком каждому моему слушателю, потому что я знаю точно – в свой день рождения всем и каждому хочется, чтобы все его мечты сбывались. Хочется праздника, веселья, хорошего настроения. А мне особенно хочется, чтобы в этот день меня любили, хвалили, брали на ручки, да не смейтесь, ведь в каждом из нас живет большой ребенок. А еще мне, как и многим, хочется, чтобы кто–то из любимых мною артистов обязательно спел лично для меня», — говорит Юлия.

Певица не стала стесняться и прямо в текст песни вставила строчку: «Пусть Басков для меня поет!» Получить такой подарок от «золотого голоса России» — не шутка, а настоящая мечта Беретты. Будем надеяться, что Николай услышит этот трек и не откажет коллеге в ее день рождения.

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