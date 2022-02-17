«Ребята, я не виновата»: Валерия определила, кто поет лучше – Николай Басков или Филипп Киркоров

По словам певицы, на самом деле эти два исполнителя «оба хороши».

Певице Валерии в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» пришлось сделать выбор, кто поет лучше — поп-король Филипп Киркоров или «Золотой голос России» Николай Басков. Ведущая заставила ее бросать монетку, чтобы определить, кто же все-таки более талантливый.

«Ребята, если что я не виновата. Это все она», — заявила Валерия перед тем, как подбросить монетку.

В итоге монетка указала на Филиппа Киркорова.

«Коля, прости. На самом деле они оба хороши. Каждый в своем». Валерия

Напомним, что Валерия в прекрасных отношениях и с Басковым, и с Киркоровым. Сами они также близкие товарищи и коллеги.

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