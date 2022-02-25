«У нас с ней были классические терки»: Догилева рассказала, как свекровь разрушила ее второй брак

С сатириком Михаилом Мишиным она была вместе до 2008 года.

Актриса Татьяна Догилева заявила, что ее второй брак с писателем Михаилом Мишиным разрушила в первую очередь свекровь — Маргарита Михайловна.

«У нас с ней как раз были классические терки, скрытые налетом интеллигентных отношений. Она обожала своего единственного сына и была не только образцовой еврейской мамой, но и еврейской женой». Татьяна Догилева

По словам Догилевой, свекровь очень сильно обожала своего сына. Считала его самым талантливым. Часто говорила, что в семье на первом месте должны стоять интересы мужа. Этого она ждала и от невестки.

Когда Догилева это поняла, то в ней случился бунт. Она быстро смекнула, что талант жены в ней не очень развит.

Напомним, что во втором браке в 1994 году у Татьяны Догилевой родилась дочь Екатерина. Она живет и работает в США. Окончила американскую Академию драматического искусства, сообщает МК.ru.

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