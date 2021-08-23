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«Я пережила тяжело»: Догилева назвала настоящие причины ухода из Театра имени Ермоловой

Как отметила актриса, случилось подлое поведение людей, которых она искренне любила.

«Я пережила тяжело»: Догилева назвала настоящие причины ухода из Театра имени Ермоловой
Татьяна Догилева. Фото: Globallookpress.com

Актриса Татьяна Догилева в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ назвала настоящие причины своего ухода из Театра имени Ермоловой, который возглавляет уже почти десять лет Олег Меньшиков.

Татьяна Догилева
Татьяна Догилева. Фото: кадр из программы «Ты не поверишь!»

«Из театра меня выгнали. Я пережила тяжело. Меня не то что из театра даже выгнали. Христа ради. Случилось подлое поведение людей, которых я любила».

Татьяна Догилева

Любопытно, что художественный руководитель театра Олег Меньшиков — крестный отец дочки Татьяны Догилевой Кати. Но даже это обстоятельство не помогло в свое время актрисе сохранить свои роли в театре.

Напомним, что Татьяна Догилева ушла из Театра имени Ермоловой еще в 2012 году. Это случилось через два месяца после того, как Олег Меньшиков стал худруком. Сам он тогда заявлял, что Догилева приняла правильное решение, потому что актриса долгое время не появлялась на сцене, но получала при этом немаленькую зарплату.

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