«В театре решалась моя жизнь, а не дома»: Догилева объяснила, почему развелась с первым мужем

По словам актрисы, ее первый брак продержался три месяца.

Актриса Татьяна Догилева объяснила, почему рассталась со своим первым мужем. Ее брак продлился всего три месяца.

Как отметила Татьяна Догилева, в те годы она была крайне неопытна. Начиталась романтических книг и решила выйти замуж. По словам Догилевой, ей казалось, что первый муж — та самая половинка, без которой нельзя жить. Жизнь показала, что это далеко не так.

«Оказалось, что мы до такой степени разные люди, и плюс я поступила в «Ленком», где у меня началась бурная театральная жизнь. И все, что там происходило, было намного важнее. Я понимала, что в театре решается моя жизнь, а не дома, где даже очень скучно». Татьяна Догилева

Напомним, что Татьяна Догилева первый раз вышла замуж в 1978 году. Ее первый муж по имени Александр работал осветителем на съемках фильма «Безбилетная пассажирка», сообщает МК.ru.

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