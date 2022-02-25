«В театре решалась моя жизнь, а не дома»: Догилева объяснила, почему развелась с первым мужем

Актриса Татьяна Догилева объяснила, почему рассталась со своим первым мужем. Ее брак продлился всего три месяца.
Как отметила Татьяна Догилева, в те годы она была крайне неопытна. Начиталась романтических книг и решила выйти замуж. По словам Догилевой, ей казалось, что первый муж — та самая половинка, без которой нельзя жить. Жизнь показала, что это далеко не так.
«Оказалось, что мы до такой степени разные люди, и плюс я поступила в «Ленком», где у меня началась бурная театральная жизнь. И все, что там происходило, было намного важнее. Я понимала, что в театре решается моя жизнь, а не дома, где даже очень скучно».
Напомним, что Татьяна Догилева первый раз вышла замуж в 1978 году. Ее первый муж по имени Александр работал осветителем на съемках фильма «Безбилетная пассажирка», сообщает МК.ru.
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