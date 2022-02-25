«Проект «Фабрика звезд» был фанерным»: Дмитрий Колдун впервые раскрыл подробности участия в музыкальном шоу

Однажды Дмитрий Колдун решил попробовать свои силы на «Фабрике звезд». Сначала он прошел кастинг, а потом заселился в звездный дом. Белорусский талант настолько полюбился зрителям, что стал победителем шестого сезона шоу.

Оказалось, что на «Фабрике звезд» не все артисты выступали вживую.

«Проект «Фабрика звезд», по большей части, был фанерным проектом. Как все говорили, что это же просто телик, но некоторым все-таки разрешали петь. Вот мне, например, удалось петь живьем с Гариком Сукачевым и не только. А вот со Scorpions не удалось, поэтому я просто кричал, знаете, как в детстве, когда учился петь. Ставил в магнитофон кассету, включал любимую песню и просто пел вместе с ней», — рассказал Колдун в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Напомним, ранее Дмитрий признался, как боролся со звездной болезнью после победы в проекте.

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