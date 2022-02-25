«Я просто жил и ел бесплатно»: Дмитрий Колдун вспомнил, как участвовал в «Фабрике звезд»

Белорусский артист Дмитрий Колдун стал победителем «Фабрики звезд – 6» на Первом канале, куда попал, пройдя серьезный кастинг. На отборочном этапе певец конкурировал с 16 тысячами претендентов на участие.

Спустя много лет Колдун с теплотой вспоминает концерты, жизнь в звездном доме и сам проект.

«Мы получали удовольствие от самого процесса, от того, что делали, чтобы улучшить свое положение и рейтинг. Хотя я особо ничего для этого не делал, я просто жил и ел, что очень важно — бесплатно. Также меня там одевали, вывозили в разные санатории по выходным. Вот это мне нравилось, а конкурс — ну шел и шел сам по себе», — рассказал Колдун в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Напомним, ранее Дмитрий Колдун признался, как боролся со звездной болезнью и откуда у него такая звучная фамилия.

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