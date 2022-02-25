«Вокруг меня одна челядь»: Дмитрий Колдун признался, как проявлялась звездная болезнь

Однажды студент химического факультета Белорусского университета Дмитрий Колдун прошел кастинг «Фабрики звезд», а потом выиграл ее. А дальше пошло-поехало. «Евровидение», популярность, концерты — звездная болезнь не заставила себя ждать.

«Мне казалось, что я просто вообще очень крут, что я пел песни Пинк даже лучше, чем она сама. И ходил абсолютно уверенный в том, что вообще вокруг меня одна челядь, а я один тут настоящий мастер. Если посмотреть выпуск, когда я возвращаюсь со сцены, а меня встречают ведущие Фекла Толстая и Иван Ургант с вопросом: «Как, Дима, ты доволен своим выступлением?», то я тогда сказал: «Я спел классно». То есть видно, что такой зажравшийся молодой человек», — рассказал Колдун в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Добавим, что также Дмитрий Колдун принимал участие в проектах «Точь-в-точь», «Две звезды» и других.

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