Маленький модник: Костенко нарядила трехмесячного сына в леопардовое боди

Анастасия Костенко уже четыре года счастлива в браке с Дмитрием Тарасовым. Они стали встречаться вскоре после того, как футболист развелся с Ольгой Бузовой. Примечательно, что избранница вскоре подарила спортсмену дочек Милану и Еву.

А в 2021 году она родила долгожданного сына, которого назвали Алексеем. Ради того, чтобы быть с малышами, Тарасов даже сделал паузу в карьере.

Недавно супруги с детьми отдохнули на Мальдивах. Костенко часто устраивала фотосессии. Она быстро вернулась в форму после родов. А вот теперь жена футболиста находится дома. Она не только воспитывает малышей, но и следит за хозяйством.

Обычно возлюбленная Тарасова наряжает дочек в одинаковые платья. На этот раз она запечатлелась с трехмесячным сыном на руках, которого нарядила в леопардовое боди.

«Сегодня у нас планируется кое-что классное», — призналась Анастасия.

Поклонники посчитали, что супруга футболиста устроила фотосессию для крохи. Многие восхитились тем, как он вырос. «Вот это щечки», «Какой сладкий пацан», «Классная такая и малыш милый», «Просто прелесть», «Как мне нравится», «Такой модный парень», «А вы любите наряжать детей», «Серьезный Леша и в леопарде», «Какой тигр растет», — стали писать пользователи Сети.

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